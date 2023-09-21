Заворотов Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Заворотов Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Барсуковская Устинья Петровна
Мать ребёнка: Заворотова Матрона Евдокимова
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Заворотова Матрона Евдокимова
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Заворотова Матрона Евдокимова
Смерть
Неизвестно