Заворотов Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заворотов Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Заворотов Семен Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Барсуковская Устинья Петровна

Мать ребёнка: Заворотова Матрона Евдокимова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Заворотов Иван Петров

Мать ребёнка: Заворотова Матрона Евдокимова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Заворотов Илья Петров

Мать ребёнка: Заворотова Матрона Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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