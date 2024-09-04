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Алгазин Кузьма Лукьянович

Место рождения

г. Тара

Дата рождения

Между 1673 и 1679

Дата смерти

1754 ст.

Пол

Мужской

Отец

1644 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1707 и 1710 г.р.
Около 1712 г.р.

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Место
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Рождение
Между 1673 и 1679

Отец: Алгазин Лукьян (Лучка) Фёдорович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1707 и 1710 ст.

Сын: Алгазин Иван Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712 ст.

Сын: Алгазин Яков Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1754 ст.

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