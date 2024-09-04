Алгазин Кузьма Лукьянович
Место рожденияг. Тара
Дата рожденияМежду 1673 и 1679
Дата смерти1754 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1673 и 1679
Отец: Алгазин Лукьян (Лучка) Фёдорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1707 и 1710 ст.
Сын: Алгазин Иван Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712 ст.
Сын: Алгазин Яков Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1754 ст.