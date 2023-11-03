Невиницын Иван Клименьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невиницын Иван Клименьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невиницын Климентий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Невиницын Владимир

Мать ребёнка: Татьяна Дорофеевна

д.Кисловка Томского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невиницын Александр Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Дорофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невиницын Федор

Мать ребёнка: Татьяна Дорофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Дорофеевна

Смерть
Неизвестно
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