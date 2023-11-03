Невиницын Иван Клименьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Невиницын Климентий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Невиницын Владимир
Мать ребёнка: Татьяна Дорофеевна
д.Кисловка Томского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невиницын Александр Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Дорофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невиницын Федор
Мать ребёнка: Татьяна Дорофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Дорофеевна
Смерть
Неизвестно