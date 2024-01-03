Климченкова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимченкова Людмила Николаевна

Климченкова Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1979

Отец: Климченкова Николай Михайлович

Мать: Бурлакова Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
06.02.1996

Сын: Бояринцев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Бояринцев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
20.10.1999

Сын: Бояринцев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бояринцев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
14.01.2009

Сын: Бояринцев Лев Дмитриевич

Отец ребёнка: Бояринцев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
10.06.2010

Сын: Бояринцев Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Бояринцев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
16.12.2011

Дочь: Бояринцева Арина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бояринцев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
24.12.2015

Дочь: Бояринцева Злата Дмитриевна

Отец ребёнка: Бояринцев Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бояринцев Дмитрий Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close