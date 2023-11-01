Лукьянов Владислав Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Владислав Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: Ерошкина Анна Григорьевна

Смерть
1993
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