Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Антон Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1800

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Дария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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