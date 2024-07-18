Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Антон Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Дария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Смерть
Неизвестно