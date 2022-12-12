Макунина (Костина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакунина (Костина) Ольга Владимировна

Макунина (Костина) Ольга Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1965

Отец: Костин Владимир Васильевич

Мать: Костина Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
10.07.1988

Дочь: Макунина Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Макунин Владимир

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.07.2002

Дочь: Макунина Арина Владимировна

Отец ребёнка: Макунин Владимир

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макунин Владимир

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close