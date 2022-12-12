Макунина (Костина) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1965
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1965
Рождение ребёнка
10.07.1988
Дочь: Макунина Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Макунин Владимир
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.07.2002
Дочь: Макунина Арина Владимировна
Отец ребёнка: Макунин Владимир
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макунин Владимир