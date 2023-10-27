Исмагилова (Хайбрахманова) Василя Гайнисламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1956
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Хайбрахманова Амина
Рождение ребёнка
02.11.1982
Сын: Исмагилов Рустам Валерьевич
Отец ребёнка: Исмагилов Валерий Минибулатович
Рождение ребёнка
04.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исмагилов Валерий Минибулатович