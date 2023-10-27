Исмагилова (Хайбрахманова) Василя Гайнисламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилова (Хайбрахманова) Василя Гайнисламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1956

Пол

Женский

Отец

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Мать

1919 г.р.

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хайбрахманова Амина

Рождение ребёнка
02.11.1982

Сын: Исмагилов Рустам Валерьевич

Отец ребёнка: Исмагилов Валерий Минибулатович

Рождение ребёнка
04.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмагилов Валерий Минибулатович

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