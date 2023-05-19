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Суровцев Николай Степанов

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Федосья Николаева

Мать ребёнка: Можжухина Анна Иоакимова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Суровцев Георгий Николаев

Мать ребёнка: Можжухина Анна Иоакимова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Можжухина Анна Иоакимова

Смерть
Неизвестно
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