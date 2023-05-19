Суровцев Николай Степанов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Федосья Николаева
Мать ребёнка: Можжухина Анна Иоакимова
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Суровцев Георгий Николаев
Мать ребёнка: Можжухина Анна Иоакимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Можжухина Анна Иоакимова
Смерть
Неизвестно