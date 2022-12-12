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Струнина Виктория Викторовна

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

27.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1971

Отец: Струнин Виктор Иванович

Мать: Струнина Галина Савельевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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