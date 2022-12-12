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Струнина Виктория Викторовна
Струнина Виктория Викторовна
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Место рождения
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
Дата рождения
27.01.1971
Пол
Женский
Отец
Струнин Виктор Иванович
1947 г.р.
Мать
Струнина (Шабунина) Галина Савельевна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1971
Отец:
Струнин Виктор Иванович
Мать:
Струнина Галина Савельевна
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
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