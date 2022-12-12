Орлова Любовь Петровна
Место рождения
Дата рождения11.02.1902
Дата смерти26.01.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
26.01.1975
Москва, город федерального значения Москва