Орлова Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Любовь Петровна

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Место рождения

Звенигород, Звенигород, Московская область

Дата рождения

11.02.1902

Дата смерти

26.01.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Звенигород, Звенигород, Московская область
Смерть
26.01.1975
Москва, город федерального значения Москва
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