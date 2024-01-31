Удалов Владимир Иовлевич
Место рожденияЖабенской волости, де-ревня Савелово(ныне Тверская область)
Дата рождения09.07.1890
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.07.1890
Отец: Удалов Иов Нилович
Мать: Евдокия Родионовна
Жабенской волости, де-ревня Савелово(ныне Тверская область)
псаломщикомъ Федоромъ Возне- сенскимъ.
Крещение
10.07.1890
Жабенской волости, де-ревня Савелово(ныне Тверская область)