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Удалов Владимир Иовлевич

Место рождения

Жабенской волости, де-ревня Савелово(ныне Тверская область)

Дата рождения

09.07.1890

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
09.07.1890

Отец: Удалов Иов Нилович

Мать: Евдокия Родионовна

Жабенской волости, де-ревня Савелово(ныне Тверская область)
псаломщикомъ Федоромъ Возне- сенскимъ.
Крещение
10.07.1890
Жабенской волости, де-ревня Савелово(ныне Тверская область)
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