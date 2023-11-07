Шомко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шомко Александр
Мать ребёнка: Шомко Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шомко Сергей
Мать ребёнка: Шомко Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шомко Тамара
Мать ребёнка: Шомко Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шомко Любовь
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно