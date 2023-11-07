Шомко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомко Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шомко Александр

Мать ребёнка: Шомко Любовь

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шомко Сергей

Мать ребёнка: Шомко Любовь

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шомко Тамара

Мать ребёнка: Шомко Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шомко Любовь

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
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