Вербанова Ильева Мария Женева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанова Ильева Мария Женева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Женю

Мать: Тодорова Варвара Войкова

Смерть
1855
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