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Вербанова Ильева Мария Женева
Вербанова Ильева Мария Женева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Дата смерти
1855
Пол
Женский
Отец
Женю
1811 г.р.
Мать
Тодорова Варвара Войкова
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Женю
Мать:
Тодорова Варвара Войкова
Смерть
1855
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