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Хасып Газикей углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Газикей Азмен углы

Мать: Зайнаб

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Фанеза Хасып кызы

Мать ребёнка: Рахиля

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анзумар Хасып кызы

Мать ребёнка: Рахиля

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Махфуза Хасып кызы

Мать ребёнка: Рахиля

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мявгизя Хасып кызы

Мать ребёнка: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мавтюха Хасып кызы

Мать ребёнка: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Игатисам Хасып углы

Мать ребёнка: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бибитазиниса Хасып кызы

Мать ребёнка: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сагадитдин Хасып углы

Мать ребёнка: Манзюма

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Шарафаниса Хасып кызы

Мать ребёнка: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Магарифа Хасып кызы

Мать ребёнка: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Мингазитдин Хасып углы

Мать ребёнка: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавхузя Исхак кызы

3-я жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манзюма

2-я жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахиля

1-я жена
Смерть
Неизвестно
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