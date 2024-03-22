Хасып Газикей углы
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Газикей Азмен углы
Мать: Зайнаб
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Фанеза Хасып кызы
Мать ребёнка: Рахиля
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анзумар Хасып кызы
Мать ребёнка: Рахиля
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Махфуза Хасып кызы
Мать ребёнка: Рахиля
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мявгизя Хасып кызы
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мавтюха Хасып кызы
Рождение ребёнка
1822
Сын: Игатисам Хасып углы
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бибитазиниса Хасып кызы
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Манзюма
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Шарафаниса Хасып кызы
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Магарифа Хасып кызы
Рождение ребёнка
1839
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавхузя Исхак кызы
3-я жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манзюма
2-я жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахиля
1-я жена
Смерть
Неизвестно