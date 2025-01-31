Мыза (Лысенко) Екатерина 18.12.1918 — найти родственников по фамилии на Familio

Мыза (Лысенко) Екатерина

Автор
ЕМ
Мишенина Е.

женский, родилась 18.12.1918

умерла 04.09.1984, Сев.-Каз. обл. Тимирязевский р-он с.Мичурино

Отец
Лысенко ЛукьянНеизвестно г.р.
Супруги
Мыза Петр ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Киричок Василий01.10.1937 г.р.
Якущенко (Мыза) Зинаида05.03.1950 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1918

Отец: Лысенко Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мыза Григорий

Отец ребёнка: Мыза Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыза Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мыза Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мыза Владимир

Отец ребёнка: Мыза Петр Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1937

Сын: Киричок Василий

Отец ребёнка: Мыза Петр Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1950

Дочь: Якущенко (Мыза) Зинаида

Отец ребёнка: Мыза Петр Васильевич

Смерть
04.09.1984
Сев.-Каз. обл. Тимирязевский р-он с.Мичурино

Похороны
Неизвестно
Сев.-Каз. обл. Тимирязевский р-он с.Мичурино

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