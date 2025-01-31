Мыза (Лысенко) Екатерина
женский, родилась 18.12.1918
умерла 04.09.1984, Сев.-Каз. обл. Тимирязевский р-он с.Мичурино
ОтецЛысенко ЛукьянНеизвестно г.р.
Супруги
Мыза Петр ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Киричок Василий01.10.1937 г.р.
Якущенко (Мыза) Зинаида05.03.1950 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1918
Отец: Лысенко Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мыза Григорий
Отец ребёнка: Мыза Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мыза Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мыза Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мыза Владимир
Отец ребёнка: Мыза Петр Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1937
Сын: Киричок Василий
Отец ребёнка: Мыза Петр Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1950
Дочь: Якущенко (Мыза) Зинаида
Отец ребёнка: Мыза Петр Васильевич
Смерть
04.09.1984
Сев.-Каз. обл. Тимирязевский р-он с.Мичурино
Похороны
Неизвестно
Сев.-Каз. обл. Тимирязевский р-он с.Мичурино