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Тонкушин Юрий Дмитриевич
Тонкушин Юрий Дмитриевич
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Место рождения
Ялунинское
, Алапаевское, Свердловская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тонкушин Дмитрий Петрович
1900 г.р.
Мать
Тонкушина Фёкла Никифоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Тонкушин Дмитрий Петрович
Мать:
Тонкушина Фёкла Никифоровна
Ялунинское
, Алапаевское, Свердловская область
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