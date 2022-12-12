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Тонкушин Юрий Дмитриевич

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Место рождения

Ялунинское, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тонкушин Дмитрий Петрович

Мать: Тонкушина Фёкла Никифоровна

Ялунинское, Алапаевское, Свердловская область
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