Трегубова (Макаровых) Евфимия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Макаровых) Евфимия Афанасьева

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Место рождения

поч. Гремца, Касинская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Гремца, Касинская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Феодосия Венедиктова

Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Варвара Венедиктова

Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Трегубов Евтефей Венедиктов

Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Трегубов Данило Венедиктов

Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Елена Венедиктова

Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Трегубов Никифор Венедиктов

Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Феврония Венедиктова

Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Трегубов Назар Венедиктов

Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Венедикт Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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