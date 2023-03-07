Трегубова (Макаровых) Евфимия Афанасьева
Место рожденияпоч. Гремца, Касинская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Гремца, Касинская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Феодосия Венедиктова
Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Варвара Венедиктова
Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Трегубов Евтефей Венедиктов
Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Трегубов Данило Венедиктов
Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Елена Венедиктова
Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Трегубов Никифор Венедиктов
Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Феврония Венедиктова
Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Трегубов Назар Венедиктов
Отец ребёнка: Трегубов Венедикт Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762