Лебедева (Кожемяко) Надежда Ильинична
Место рождения
Дата рождения28.07.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1970
Рождение ребёнка
02.02.1971
Сын: Лебедев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
17.07.1972
Сын: Лебедев Константин Михайлович
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
17.07.1972
Сын: Лебедев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Васильевич