Лебедева (Кожемяко) Надежда Ильинична 28.07.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедева (Кожемяко) Надежда Ильинична

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

28.07.1944

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1970

Муж: Лебедев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
02.02.1971

Сын: Лебедев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
17.07.1972

Сын: Лебедев Константин Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
17.07.1972

Сын: Лебедев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Васильевич

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