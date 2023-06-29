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Стадник Екатерина Сергеевна
Стадник Екатерина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Стадник Сергей Николаевич
1960 г.р.
Мать
Гордеева Галина Афанасьевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Стадник Сергей Николаевич
Мать:
Гордеева Галина Афанасьевна
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