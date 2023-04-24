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Резунов Трофим Васильев

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Место рождения

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

16.09.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1858 ст.

Отец: Резунов Василий Власиев

Мать: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Крещение
18.09.1858 ст.
Насыпное, Феодосия, Республика Крым
Феодосийского уезда Села Насыпкой Скорбящей Божия Матери Церковь. Восприемники: Села Насыпкой Крестьянин Михаил Филиппов Знобляин и деревни Барак Крестьянская Девица Мария Гаврилова Шаповалова
Бракосочетание
10.04.1885 ст.

Жена: Резунова Агафия Дмитриева

Владиславовка, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Архангеломихайловский молитвенный дом селения Владиславки. Поручители по жениху: Отставной Унтер-Офицер Даниил Григорьев Бобровник и Владиславовский Государственный крестьянин Никанор Даниилов Гамов, ... Показать все
Бракосочетание
20.09.1892 ст.

Жена: Резунова Варвара Даниилова

Насыпное, Феодосия, Республика Крым
Богородичной церкви селения Насыпкой. Поручители по жениху: Турецкоподданый Николай Михайлович Хаджиянин и Казак Иоанн Димитриев Супруж; Поручители по невесте: Феодосийский Мещанин Прокопий Иоаннов Ор... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1899 ст.

Сын: Резунов Андрей Трофимов

Мать ребёнка: Резунова Варвара Даниилова

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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