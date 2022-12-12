Козлова Надежда Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Козлов Спиридон Николаевич
Рождение ребёнка
18.09.1911 ст.
Дочь: Козлова Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Козлов Спиридон Николаевич
Рождение ребёнка
04.05.1913 ст.
Дочь: Беринцева Ирина Спиридоновна
Отец ребёнка: Козлов Спиридон Николаевич
Смерть
Неизвестно