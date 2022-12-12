Козлова Надежда Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Надежда Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1910 ст.

Сын: Козлов Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Козлов Спиридон Николаевич

Мостовское, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.09.1911 ст.

Дочь: Козлова Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Козлов Спиридон Николаевич

Мостовское, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1913 ст.

Дочь: Беринцева Ирина Спиридоновна

Отец ребёнка: Козлов Спиридон Николаевич

Мостовское, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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