Зырянов Семен Спиридонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1862
Дочь: Зырянова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Зырянова -- Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1874
Дочь: Зырянова Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Зырянова -- Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно