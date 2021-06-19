Иванов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Дмитрий Сергеевич

Иванов Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1985

Отец: Иванов Сергей Сергеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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