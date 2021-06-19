Иванов Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1985
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1985
Отец: Иванов Сергей Сергеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности