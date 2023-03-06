Киселева Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Екатерина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Киселев Сергей Ульянов

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Киселев Филипп Сергеев

Отец ребёнка: Киселев Сергей Ульянов

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Сергей Ульянов

Смерть
Неизвестно
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