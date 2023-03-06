Киселева Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Киселев Сергей Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Киселев Сергей Ульянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно