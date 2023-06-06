Худанбердина (Худанбердина) Гульфия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Айсин Хисамутдин
Рождение ребёнка
02.07.1851
Отец ребёнка: Айсин Хисамутдин
Рождение ребёнка
23.08.1853
Отец ребёнка: Айсин Хисамутдин
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Хисамутдинова Гульбидар
Отец ребёнка: Айсин Хисамутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айсин Хисамутдин
Смерть
Неизвестно