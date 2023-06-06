Худанбердина (Худанбердина) Гульфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худанбердина (Худанбердина) Гульфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Хисамутдинов Багаутдин

Отец ребёнка: Айсин Хисамутдин

Рождение ребёнка
02.07.1851

Сын: Хисамутдинов Загритдин

Отец ребёнка: Айсин Хисамутдин

Рождение ребёнка
23.08.1853

Сын: Хисамутдинов Билялитдин

Отец ребёнка: Айсин Хисамутдин

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Хисамутдинова Гульбидар

Отец ребёнка: Айсин Хисамутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айсин Хисамутдин

Смерть
Неизвестно