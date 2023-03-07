Королёв Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Василий Ефимович

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Место рождения

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1924

Отец: Королёв Ефим Павлович

Мать: Королёва Марфа Ильинична

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Королёва Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каплина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Королёва Екатерина Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
красноармеец
Смерть
Неизвестно
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