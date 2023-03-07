Королёв Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения24.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1924
Отец: Королёв Ефим Павлович
Мать: Королёва Марфа Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Королёва Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каплина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Королёва Екатерина Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
красноармеец
Смерть
Неизвестно