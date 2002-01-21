Королькова (Кублина) Фёкла/ Фаина Николаевна
Место рожденияД. Карповка, Лев-Толстовский р-н., Липецкая обл.
Дата рождения15.10.1914
Дата смерти21.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1914
Бракосочетание
27.07.1932
Бракосочетание
27.07.1932
Муж: не указан
Рождение ребёнка
21.10.1946
Дочь: Васильчикова (Королькова) Вера Фоминична
Отец ребёнка: Корольков Фома Андреевич
Смерть
21.01.2002