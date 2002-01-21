Королькова (Кублина) Фёкла/ Фаина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова (Кублина) Фёкла/ Фаина Николаевна

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Место рождения

Д. Карповка, Лев-Толстовский р-н., Липецкая обл.

Дата рождения

15.10.1914

Дата смерти

21.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1914

Отец: Кублин Николай

Мать: Кублина (Кузьмичева) Варвара Ивановна

Бракосочетание
27.07.1932

Муж: Корольков Фома Андреевич

Бракосочетание
27.07.1932

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.10.1946

Дочь: Васильчикова (Королькова) Вера Фоминична

Отец ребёнка: Корольков Фома Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.01.2002

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