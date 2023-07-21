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Прилипухов Иван

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Место рождения

Рязанская обл., Сараевский р-н, ст. Верда; Московско-Рязанская ж/д, ст. Вердо

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прилипухов Данил

Мать: ?

Рязанская обл., Сараевский р-н, ст. Верда; Московско-Рязанская ж/д, ст. Вердо
Рождение ребёнка
15.06.1945

Дочь: Кравцова Лилия

Мать ребёнка: Прилипухова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилипухова Лидия

Смерть
05.03.1989