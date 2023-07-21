Прилипухов Иван
Место рожденияРязанская обл., Сараевский р-н, ст. Верда; Московско-Рязанская ж/д, ст. Вердо
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прилипухов Данил
Мать: ?
Рязанская обл., Сараевский р-н, ст. Верда; Московско-Рязанская ж/д, ст. Вердо
Рождение ребёнка
15.06.1945
Дочь: Кравцова Лилия
Мать ребёнка: Прилипухова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прилипухова Лидия
Смерть
05.03.1989