Колтакова АННА ПАВЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1939
Дата смерти09.10.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1939
Отец: Старцев ПАВЕЛ МИРОНОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колтаков АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.08.1958
Дочь: Горобец СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.01.1964
Сын: Колтаков СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Колтаков НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
04.05.1974
Сын: Колтаков НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: не указан
Смерть
09.10.2014