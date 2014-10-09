Колтакова АННА ПАВЛОВНА 03.06.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колтакова АННА ПАВЛОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1939

Дата смерти

09.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1939

Отец: Старцев ПАВЕЛ МИРОНОВИЧ

Мать: Старцева Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтаков АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.08.1958

Дочь: Горобец СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.01.1964

Сын: Колтаков СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Колтаков НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
04.05.1974

Сын: Колтаков НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: не указан

Смерть
09.10.2014

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