Латыпов Хабибулла Хабибуллич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыпов Хабибулла Хабибуллич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

07.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Призыв на военную службу
14.11.1942
Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
До 1942

Жена: Сафина Гарифа Сафиулловна

Место жительства
До 1942
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.03.1944
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