Латыпов Хабибулла Хабибуллич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти07.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
14.11.1942
Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
До 1942
Место жительства
До 1942
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.03.1944