Скачков Абрам Дементьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Скачков Дементий Егорович
Мать: Скачкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Скачкова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Арина Абрамовна
Мать ребёнка: Скачкова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скачкова Агафья
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834