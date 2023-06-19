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Скачков Абрам Дементьевич

Место рождения

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Скачков Дементий Егорович

Мать: Скачкова Анна Петровна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Скачков Филипп Абрамович

Мать ребёнка: Скачкова Агафья

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Арина Абрамовна

Мать ребёнка: Скачкова Агафья

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скачкова Агафья

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
После 1834
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния