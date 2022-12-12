Байдикова Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байдикова Варвара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1906 ст.

Сын: Байдиков Климент Кузьмич

Отец ребёнка: Байдиков Кузьма Федотович

Грушевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви в селе Рубленом Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байдиков Кузьма Федотович

Смерть
Неизвестно
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