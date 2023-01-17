Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья

Агафья

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Куликов Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Куликов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Куликов Егор Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close