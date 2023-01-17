Агафья
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно