Судариков Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судариков Юрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1937

Дата смерти

08.12.1994

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сударикова (Николаева) Валентина Васильевна

Смерть
08.12.1994

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