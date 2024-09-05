Судариков Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1937
Дата смерти08.12.1994
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сударикова (Николаева) Валентина Васильевна
Смерть
08.12.1994