Крюков Парфен (Парфений) Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Бракосочетание
Неизвестно
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1356, стр. 262
Бракосочетание
Неизвестно
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Дочь: Крюкова Ирина Парфеновна
Мать ребёнка: Крюкова Екатерина Корнилиева
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №782, стр. 586
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович
Мать ребёнка: Крюкова Екатерина Корнилиева
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Мать ребёнка: Крюкова Екатерина Корнилиева
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Смерть
Неизвестно