Тананин Михаил Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Тананин Яков Романов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Истомина Катерина Михайлова
Мать ребёнка: Тананина Федосья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Репина Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Тананина Федосья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1755