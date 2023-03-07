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Тананин Михаил Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Тананин Яков Романов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Истомина Катерина Михайлова

Мать ребёнка: Тананина Федосья Степанова

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Репина Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Тананина Федосья Степанова

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тананина Федосья Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1755
Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
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