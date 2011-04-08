Мерекина (Фролова) Екатерина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерекина (Фролова) Екатерина Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1933

Дата смерти

08.04.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мерекин Артемий Иванович

Рождение ребёнка
16.12.1962

Сын: Мерекин Николай Артемьевич

Отец ребёнка: Мерекин Артемий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерекин Артемий Иванович

Смерть
08.04.2011
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