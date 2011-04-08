Мерекина (Фролова) Екатерина Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1933
Дата смерти08.04.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мерекин Артемий Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1962
Сын: Мерекин Николай Артемьевич
Отец ребёнка: Мерекин Артемий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.2011