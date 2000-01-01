Нестерова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Нестеров Терентий Денисович
Отец ребёнка: Нестеров Денис Панфилович
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Нестеров Денис Панфилович
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Травкина Евдокия Денисовна
Отец ребёнка: Нестеров Денис Панфилович
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Елена Денисовна
Отец ребёнка: Нестеров Денис Панфилович
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Margumiškis, Vilnius County Lithuania