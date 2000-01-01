Нестерова Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестерова Матрёна

Нестерова Матрёна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Нестеров Терентий Денисович

Отец ребёнка: Нестеров Денис Панфилович

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1869

Сын: Нестеров Мина Денисович

Отец ребёнка: Нестеров Денис Панфилович

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Травкина Евдокия Денисовна

Отец ребёнка: Нестеров Денис Панфилович

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Елена Денисовна

Отец ребёнка: Нестеров Денис Панфилович

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close