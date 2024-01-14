Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Павел
Отец ребёнка: Хрисанф (Кирсан)
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Хрисанф (Кирсан)
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Хрисанф (Кирсан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрисанф (Кирсан)
Смерть
Неизвестно