Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Около 1839 г.р.
Около 1840 г.р.
Около 1851 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Павел

Отец ребёнка: Хрисанф (Кирсан)

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Хрисанф (Кирсан)

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Хрисанф (Кирсан)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрисанф (Кирсан)

Смерть
Неизвестно
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