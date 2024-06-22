Сурова Людмила Владимирна 1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сурова Людмила Владимирна

Место рождения

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Башлыков Владимир Петрович

Мать: Башлыкова (Брежнева) Мария Ивановна

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суров Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суров Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Геннадий

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