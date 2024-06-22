Сурова Людмила Владимирна
Место рождения
Дата рождения1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суров Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суров Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суров Геннадий