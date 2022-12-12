Прокофьева (Ковригина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти03.02.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1924
Отец ребёнка: Прокофьев Иван Васильевич
Место жительства
25.03.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1940
Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан