Прокофьева (Ковригина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Ковригина) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1903

Дата смерти

03.02.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1924

Сын: Прокофьев Антон Иванович

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Васильевич

Место жительства
25.03.1925
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Иван Васильевич

Смерть
03.02.1940
Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
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