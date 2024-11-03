Павлова Ксения (Аксинья) Ивановна Около 1786 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлова Ксения (Аксинья) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Евдоким Трофимович

Рождение ребёнка
До 1812 ст.

Дочь: (Павлова) ?

Отец ребёнка: Павлов Евдоким Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Павлов Гурьян (Гурий) Евдокимович

Отец ребёнка: Павлов Евдоким Трофимович

Рождение ребёнка
Около 23.10.1824 ст.

Сын: Павлов Зиновий (Зеновий) Евдокимович

Отец ребёнка: Павлов Евдоким Трофимович

Смерть
Неизвестно

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