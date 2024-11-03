Павлова Ксения (Аксинья) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1786 ст.
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1812 ст.
Дочь: (Павлова) ?
Отец ребёнка: Павлов Евдоким Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Павлов Гурьян (Гурий) Евдокимович
Отец ребёнка: Павлов Евдоким Трофимович
Рождение ребёнка
Около 23.10.1824 ст.
Сын: Павлов Зиновий (Зеновий) Евдокимович
Отец ребёнка: Павлов Евдоким Трофимович
Смерть
Неизвестно