Али Валиэхмэт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Али Валиэхмэт

Место рождения

д. Актуково

Дата рождения

1917

Дата смерти

199

Пол

Мужской

Отец

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
199
Рождение
1917

Отец: Али Умяр

Мать: (Ахмеджан) Зайтюна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Али Марзия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Али Харис

Мать ребёнка: Али Марзия

Рождение ребёнка
04.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Али Марзия

Похороны
Неизвестно

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