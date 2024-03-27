Али Валиэхмэт
Место рожденияд. Актуково
Дата рождения1917
Дата смерти199
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
199
Рождение
1917
Отец: Али Умяр
Мать: (Ахмеджан) Зайтюна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Али Марзия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Али Харис
Мать ребёнка: Али Марзия
Рождение ребёнка
04.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Али Марзия
Похороны
Неизвестно