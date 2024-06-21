Шелковникова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелковникова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелковников Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Шелковников Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелковников Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Шелковников Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюгова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Шелковников Алексей

Рождение ребёнка
07.01.1951

Дочь: Кузнецова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Шелковников Алексей

Смерть
Неизвестно

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