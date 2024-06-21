Шелковникова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелковников Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Шелковников Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелковников Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Шелковников Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюгова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Шелковников Алексей
Рождение ребёнка
07.01.1951
Дочь: Кузнецова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Шелковников Алексей
Смерть
Неизвестно