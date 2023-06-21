Чечина (Горшкова) Акулина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечина (Горшкова) Акулина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1907

Муж: Чечин Ефим Егорович

Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Чечин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Чечин Ефим Егорович

Рождение ребёнка
29.07.1909

Сын: Чечин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Чечин Ефим Егорович

Рождение ребёнка
01.02.1912

Сын: Чечин Петр Ефимович

Отец ребёнка: Чечин Ефим Егорович

Смерть
Неизвестно