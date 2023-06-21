Чечина (Горшкова) Акулина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1907
Муж: Чечин Ефим Егорович
Рождение ребёнка
04.07.1908
Сын: Чечин Иван Ефимович
Отец ребёнка: Чечин Ефим Егорович
Рождение ребёнка
29.07.1909
Отец ребёнка: Чечин Ефим Егорович
Рождение ребёнка
01.02.1912
Сын: Чечин Петр Ефимович
Отец ребёнка: Чечин Ефим Егорович
Смерть
Неизвестно