Глинский Григорий Николаевич
Место рожденияСамарская обл.
Дата рождения20.01.1842
Дата смерти24.04.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская обл.
Смерть
24.04.1884
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)