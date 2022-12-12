Глинский Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинский Григорий Николаевич

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Место рождения

Самарская обл.

Дата рождения

20.01.1842

Дата смерти

24.04.1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская обл.
Смерть
24.04.1884
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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