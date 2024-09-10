Иван Лаврентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Лаврентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1893

Жена: (Соколова) Елена Карпова

Рождение ребёнка
29.07.1894

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: (Соколова) Елена Карпова

Рождение ребёнка
01.02.1897

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: (Соколова) Елена Карпова

Смерть
Неизвестно

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