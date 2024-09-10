Иван Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1893
Жена: (Соколова) Елена Карпова
Рождение ребёнка
29.07.1894
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: (Соколова) Елена Карпова
Рождение ребёнка
01.02.1897
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: (Соколова) Елена Карпова
Смерть
Неизвестно