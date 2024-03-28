Красавин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красавин ?
Мать: Красавина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красавина Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красавина Татьяна
Смерть
Около 1991
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Повесился
Похороны
Неизвестно
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область