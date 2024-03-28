Красавин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1933 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красавин ?

Мать: Красавина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красавина Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красавина Татьяна

Смерть
Около 1991
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Повесился
Похороны
Неизвестно
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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