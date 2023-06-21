Калениченко (Гетьманская) Мелания Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калениченко (Гетьманская) Мелания Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Пол

Женский

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Гетьманский Косьма Яковлевич

Мать: Гетьманская Ирина Даниловна

Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Калениченко Максим Вакхович

Рождение ребёнка
22.09.1896

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Калениченко Максим Вакхович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
13.05.1900

Дочь: Акелина Максимовна

Отец ребёнка: Калениченко Максим Вакхович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
08.09.1903

Сын: Калениченко Яким Максимович

Отец ребёнка: Калениченко Максим Вакхович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
02.12.1904

Дочь: Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Калениченко Максим Вакхович

Рождение ребёнка
21.12.1906

Сын: Калиниченко Пётр Максимович

Отец ребёнка: Калениченко Максим Вакхович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
18.10.1909

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Калениченко Максим Вакхович

Работа или профессия
Неизвестно