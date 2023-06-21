Калениченко (Гетьманская) Мелания Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Бракосочетание
08.11.1893
Рождение ребёнка
22.09.1896
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Калениченко Максим Вакхович
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
13.05.1900
Дочь: Акелина Максимовна
Отец ребёнка: Калениченко Максим Вакхович
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
08.09.1903
Сын: Калениченко Яким Максимович
Отец ребёнка: Калениченко Максим Вакхович
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
02.12.1904
Дочь: Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Калениченко Максим Вакхович
Рождение ребёнка
21.12.1906
Сын: Калиниченко Пётр Максимович
Отец ребёнка: Калениченко Максим Вакхович
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
18.10.1909
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Калениченко Максим Вакхович
Работа или профессия
Неизвестно